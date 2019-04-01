Центр "Э" проверит активиста, "вычислявшего" ЛГБТ-подростков

Центр по противодействию экстремизму (Центр "Э") проверит деятельность петербургского активиста Тимура Булатова, который, как утверждается, находит подростков-геев и сообщает об их сексуальной ориентации в полицию и школы. Об этом стало известно после того, как несколько екатеринбургских школ получили от него письма с информацией о школьниках, которые возможно, принадлежат к ЛГБТ-сообществу.

Заявление в правоохранительные органы подал эксперт Межрегионального центра прав человека Никита Томилов. По его мнению, Булатова стоит привлечь к ответственности за разжигание ненависти и вражды, неправомерный доступ к компьютерной информации и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Активист "Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" Алексей Сергеев считает, что Центр "Э" сам оказывает покровительство Булатову, поскольку тот регулярно пишет доносы на активистов, устраивающих уличные акции. По его словам, это дает возможность полицейским задерживать участников пикетов. Сергеев утверждает, что заявления на Булатова пишутся не впервые, и проверки его действий никогда ни к чему не приводили.

Тимур Булатов позицицонирует себя как специалист по защите традиционных семейных ценностей, детства и нравственности от "пропаганды ЛГБТ". На странице его группы в социальной сети "ВКонтакте" указывается, что все так называемые "общественные действия" он проводит в непосредственном взаимодействии с правоохранительными органами. Булатов неоднократно угрожал ЛГБТ-активистам и срывал их акции. Ранее Булатов был судим за растрату и отбыл 2,5 года в колонии.