Трамп назначит Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил назначить советником по национальной безопасности США Роберта О’Брайена.

Сейчас Роберт ОʼБрайен работает в Госдепартаменте США. Он занимает должность специального советника президента по делам заложников.​

Предшественник ОʼБрайена Джон Болтон был отправлен в отставку в начале сентября. Тогда президент США заявил, что был не согласен со множеством предложений советника. В частности, Трамп раскритиковал предложения Болтона по Северной Корее и Венесуэле.

Болтон занимал должность советника президента с марта прошлого года. До него на этом посту работали генерал Майкл Флинн, уволенный из-за скандала вокруг переговоров с послом России.

Болтона называли одним из последователей жёсткой политики США по отношению к Ирану, Северной Корее, России и Венесуэле. Он неоднократно приезжал в Россию, где по поручению Трампа вёл переговоры с высшим руководством, включая президента Владимира Путина.