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Лицом к событию

Абсолютно все - за одного. Способно ли общество отбить политзаключенных?

Пикет в поддержку Павла Устинова у стен администрации президента РФ. 18 сентября 2019

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Убедит ли власть в ее неправоте массовая поддержка фигурантов "московского дела"? Или наоборот озлобит? В эфире Семен Новопрудский и Артур Соломонов

Вакханалия неправедных судебных приговоров приводит в политику самых аполитичных. "Звезды" эстрады протестуют против приговора Павлу Устинову. Эти приговоры настолько нелепы, что их осуждают даже самые лояльные режиму персонажи. Генсек "Единой России" протестует против приговора Павлу Устинову. Актеры, учителя, священники включились в дело поддержки политзаключенных. Но власть, судя по всему, будет слышать голос общественности избирательно. Об этом - журналисты Семен Новопрудский и Артур Соломонов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

А вы - хотели бы в какой-то форме выразить свою поддержку безвинно осужденным? Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12

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