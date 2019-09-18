США усилят санкции против Ирана из-за атак на нефтяные заводы

Президент США заявил об усилении санкций в отношении Ирана. Соответствующее поручение Дональд Трамп дал министерству финансов. Причиной стали атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы концерна Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

В ночь на 14 сентября два завода были обстреляны с помощью дронов. Ответственность за атаку взяли на себя связанные с Ираном йеменские повстанцы-хуситы. Однако США возложили вину именно на Тегеран. Иранские власти обвинения отрицают и в случае применения военной силы обещают ответ.



Для расследования инцидента Саудовская Аравия намерена пригласить экспертов ООН. Эр-Рияд заявил о наличии доказательств причастности Ирана к нападению.



Из-за атаки на заводы Саудовская Аравия снизила производство. В ближайшее время на мировом рынке будет недоставать приблизительно пяти процентов сырой нефти.