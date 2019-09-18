Суд рассмотрит апелляцию на приговор Павлу Устинову 23 сентября

Московский городской суд в понедельник, 23 сентября, рассмотрит апелляцию на приговор актёру Павлу Устинову, осуждённому на три с половиной года по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Дмитрия Чешкова.

Рассмотрение жалобы назначено на 14:30. Эту информацию также подтвердил новый адвокат Устинова председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. Юрист заявил, что в качестве первого шага планирует добиться освобождения актёра из-под стражи и изменения меры пресечения.

17 сентября Устинова приговорили к трём с половиной годам лишения свободы. Инцидент, в связи с которым он осуждён, произошёл 3 августа в центре Москвы во время акции оппозиции за честные выборы и против политических репрессий. На кадрах, которые отказался рассматривать суд, видно, как полицейские сбивают стоявшего на улице Устинова с ног, бьют его дубинками, а тот не оказывает никакого сопротивления.

Приговор Устинову вызвал общественный резонанс. Десятки политиков, деятелей культуры, шоу-бизнеса и общественных деятелей высказались в поддержку актёра, осудив действия властей.

В среду адвокат осуждённого Дмитрий Чешков сообщил, что подал жалобу на приговор. Он также предположил, что общественная поддержка Устинова положительно повлияет на ход дела.