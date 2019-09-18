Мосгорсуд отменил штрафы двум участником московских митингов

Московский городской суд отменил штрафы двум участникам митингов за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд отменил штраф на сумму в 17 тысяч рублей для участника акции 3 августа Андрея Рюрина из-за нарушений, которые были обнаружены при рассмотрении его дела. Задержанному на митинге 27 июля Илье Назарову отменили штраф в 15 тысяч рублей.