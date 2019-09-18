Мосгорсуд отменил штрафы двум участником московских митингов

Московский городской суд отменил штрафы двум участникам митингов за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд отменил штраф на сумму в 17 тысяч рублей для участника акции 3 августа Андрея Рюрина из-за нарушений, которые были обнаружены при рассмотрении его дела. Задержанному на митинге 27 июля Илье Назарову отменили штраф в 15 тысяч рублей.
- В июле в Москве начались массовые протесты против недопуска оппозиции до выборов в Мосгордуму. Акции продолжались почти два месяца. За это время полиция задержала свыше 3 тысяч человек.
- По итогам акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. СМИ называют это "московским делом".
- По "московскому делу" были арестованы 16 человек. Некоторым из них уже вынесли обвинительные приговоры
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