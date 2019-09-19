В Бурятии похищен шаман, шедший в Москву изгонять Путина из Кремля

В Бурятии 19 сентября был похищен якутский шаман Александр Габышев, который идёт в Москву изгонять Путина из Кремля. Как сообщил корреспонденту Сибирь.Реалии один из его сторонников, ночью к их лагерю, расположенному у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, "ворвались, повалили его на землю...с автоматами, с дубинками, поволокли его в машину",, а после увезли в неизвестном направлении.

"Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием", – рассказал очевидец похищения.

По словам очевидцев, понять кто производил задержание было невозможно, никто из людей в масках не представлялся и не показывал удостоверения. В руках у них было оружие и фонари. Всего в лагерь их приехало около сорока человек. Они также перекрыли дорогу и, как утверждают сторонники шамана, установили глушилки сотовой связи. Тех, кто пытался требовать объяснений и задавали вопросы положили лицом на землю. Несколько активистов также задержали.



Также было опубликовано видео одного из сторонников шамана, который рассказал подробности задержания: "Ворвались, его повалили на землю. Такой большой толпой, с автоматами, дубинками. Молча. Мы спрашивали, кто старший, просили объяснить, что происходит, его арестовали. Только Сашу Шамана арестовали, больше ничего не было. Никаких документов никто не показывал".

Где сейчас находится Габышев неизвестно, предположительно его увезли в Улан-Удэ.

Znak.com со ссылкой на одного из очевидцев уточняет, что задержание проводила полиция, предполагая, что против шамана может быть возбуждено дело по статье "Организация экстремистского сообщества".

Возбуждение уголовного дела редакции Сибирь.Реалии также подтвердил журналист Борис Ветров со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. По его данным, в отношении Габышева назначена психиатрическая экспертиза. В региональном МВД корреспонденту нашего сайта отказались комментировать задержание шамана. В Следственном комитете Бурятии заявили, что не имеют отношения к его задержанию.