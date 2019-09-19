Задержанного шамана Александра Габышева отправят в Якутск

МВД по Республике Бурятия утром в четверг сообщило о задержании на федеральной трассе "Байкал" мужчины 1958 года рождения, который, как утверждается, находится в розыске за совершение преступления на территории Якутии. Имя задержанного не называется, однако из опубликованной информации можно сделать вывод, что речь идёт о якутском шамане Александре Габышеве, о похищении которого неизвестными сообщили в ночь на четверг его сторонники.
В сообщении МВД говорится, что задержанный ближайшим рейсом будет отправлен в Якутск. Где он сейчас - не сообщается.
В сообщении также не говорится, в совершении какого именно преступления подозревают задержанного.
Габышев - шаман из Якутии. Несколько месяцев назад он заявил, что отправится пешком в Москву, чтобы "изгнать Путина из Кремля". Шаман прошёл, в частности, по территории Забайкальского края, где митинг с его участием собрал в Чите несколько сот человек, и Бурятии.
Задержан он был, как сообщил корреспонденту Сибирь.Реалии один из его сторонников, в палаточном лагере его сторонников у посёлка Выдрино на границе с Иркутской областью. По словам активиста, люди в масках окружили палатку шамана, "ворвались, повалили его на землю...с автоматами, с дубинками, поволокли его в машину", а после увезли в неизвестном направлении. "Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием", – рассказал очевидец похищения.
Znak.com со ссылкой на одного из очевидцев уточняет, что задержание проводила полиция, предполагая, что против шамана может быть возбуждено дело по статье "Организация экстремистского сообщества".
Возбуждение уголовного дела редакции Сибирь.Реалии также подтвердил журналист Борис Ветров со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах.
- Александр Габышев уже четыре месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров.
- 9 сентября в столице Бурятии началась акция протеста. Три дня люди не уходили с площади, несмотря на разгоны и задержания. Они требовали отменить итоги выборов мэра Улан-Удэ, а также освободить задержанных ранее сторонников шамана Александра Габышева.
- В июле Габышев собрал массовый митинг в Чите, на который собрались более 700 человек. Главный лозунг митинга был "Россия без Путина". Шаман сообщил, что вышел из Якутии весной и до Москвы планирует добраться за два года.