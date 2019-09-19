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Задержанного шамана Александра Габышева отправят в Якутск

Александр Габышев и его сторонники

МВД по Республике Бурятия утром в четверг сообщило о задержании на федеральной трассе "Байкал" мужчины 1958 года рождения, который, как утверждается, находится в розыске за совершение преступления на территории Якутии. Имя задержанного не называется, однако из опубликованной информации можно сделать вывод, что речь идёт о якутском шамане Александре Габышеве, о похищении которого неизвестными сообщили в ночь на четверг его сторонники.

В сообщении МВД говорится, что задержанный ближайшим рейсом будет отправлен в Якутск. Где он сейчас - не сообщается.

В сообщении также не говорится, в совершении какого именно преступления подозревают задержанного.

Габышев - шаман из Якутии. Несколько месяцев назад он заявил, что отправится пешком в Москву, чтобы "изгнать Путина из Кремля". Шаман прошёл, в частности, по территории Забайкальского края, где митинг с его участием собрал в Чите несколько сот человек, и Бурятии.

Задержан он был, как сообщил корреспонденту Сибирь.Реалии один из его сторонников, в палаточном лагере его сторонников у посёлка Выдрино на границе с Иркутской областью. По словам активиста, люди в масках окружили палатку шамана, "ворвались, повалили его на землю...с автоматами, с дубинками, поволокли его в машину", а после увезли в неизвестном направлении.​ "Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием", – рассказал очевидец похищения.

Znak.com со ссылкой на одного из очевидцев уточняет, что задержание проводила полиция, предполагая, что против шамана может быть возбуждено дело по статье "Организация экстремистского сообщества".​

Возбуждение уголовного дела редакции Сибирь.Реалии также подтвердил журналист Борис Ветров со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах.

  • Александр Габышев уже четыре месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров.
  • 9 сентября в столице Бурятии началась акция протеста. Три дня люди не уходили с площади, несмотря на разгоны и задержания. Они требовали отменить итоги выборов мэра Улан-Удэ, а также освободить задержанных ранее сторонников шамана Александра Габышева.
  • В июле Габышев собрал массовый митинг в Чите, на который собрались более 700 человек. Главный лозунг митинга был "Россия без Путина". Шаман сообщил, что вышел из Якутии весной и до Москвы планирует добраться за два года.

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