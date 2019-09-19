Бизнес-омбудсмен предложил создать "черный список" российских судей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов объявил о намерении создать "черный список" российских судей. Об этом он написал в фейсбуке.

По словам Титова, для оценки судейских решений будет создана специальная экспертная группа. Незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке, отмечает бизнес-омбудсмен. "Но мы вынуждены указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике, и фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения", - пишет Титов.

Как пишут "Ведомости", проект "черного списка" будет запущенв октябре-ноябре. На начальном этапе предполагается создать список судов, негативно настроенных к предпринимателям. Затем эксперты будут оценивать деятельность конкретных судей и направлять информацию о них в Верховный суд, чтобы инициировать процедуру досрочного прекращения полномочий. По мнению бизнес-омбудсмена, необходимо бороться за выборность судей.

Предложение омбудсмена поступило на фоне развернувшейся кампании против неправомерных судебных приговоров в отношении обвиняемых по так называемому"московскому делу", в частности – актёра Павла Устинова. Десятки политиков, деятелей культуры, шоу-бизнеса и общественных деятелей высказались в поддержку актёра, осудив действия властей. Они называют приговор "полностью сфабрикованным", "произволом и самосудом" и требуют освободить Павла Устинова.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным в нападении на бойца Росгвардии на акции протеста 3 августа на Пушкинской площади в Москве. При задержании Устинов, как утверждает следствие, сопротивлялся и вывихнул сотруднику полиции плечо. Вину Устинов не признал. Судья отказался приобщить к делу видеозапись задержания, которая доказывает невиновность Устинова.