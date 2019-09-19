Публицист Борис Стомахин вышел на свободу

Бывший редактор бюллетеня "Радикальная политика" Борис Стомахин, осуждённый по статьям о публичном оправдании терроризма и возбуждении ненависти, вышел на свободу. Он отбывал третий срок за свои высказывания. Правозащитный центр "Мемориал" отмечал, что преследование Стомахина может быть политически мотивированным.

Об освобождении Стомахина сообщает "МБХ Медиа" со ссылкой на адвоката "Правозащиты Открытки" Романа Качанова. "Он только что освободился, мы сейчас находимся вместе с ним. Он сейчас разговаривает по телефону со своими знакомыми и друзьями", — сообщил он утром 19 сентября.

Публицист был осуждён за текст, который он написал уже из СИЗО. По версии следствия, он положительно отозвался о терактах в Волгограде, произошедших в декабре 2013 года. С учётом предыдущего приговора по аналогичным статьям в 2015 году, Стомахина приговорили к семи годам лишения свободы. В первый раз он был приговорён по аналогичной статье к пяти годам колонии в 2006 году.

Европейский суд по правам человека неоднократно указывал на нарушение российскими властями в делах против Стомахина права на свободу выражения мнений. В 2018 году он получил от ЕСПЧ компенсацию за первый приговор. Суд признал, что в текстах журналиста можно усмотреть призывы к насилию и оправдание терроризма, но посчитал, что тяжесть назначенного наказания нарушала его права.