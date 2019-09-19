В Москве полиция задержала директора ФБК Ивана Жданова

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов задержан возле своего дома сотрудниками полиции, сообщил глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. Причина задержания пока не называется.

Ранее Управление Федеральной службы судебных приставов России возбудило против Жданова уголовное дело. Директора ФБК подозревают в неисполнении решения суда удалить фильм "Он вам не Димон". Жданову грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

На своём канале в YouTube Жданов отметил, что уголовное дело по этой статье "передаётся по наследству", так как оно уже было возбуждено против бывшего директора ФБК Романа Рубанова, которого Министерство внутренних дел России объявило в розыск.