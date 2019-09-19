Глава Росгвардии Золотов: "3,5 года Устинова я перевёл бы на Синицу"

Директор Росгвардии Виктор Золотов считает, что актёр Павел Устинов, осуждение которого к 3,5 годам лишения свободы вызвало широкий протест многих представителей гражданского общества, заслуживает смягчения наказания.

"Я бы со своей стороны максимум дал бы 1 год условно" - приводит слова Золотова "Интерфакс". При этом, по словам главы Росгвардии, срок, назначенный Устинову - 3,5 года колонии - он "перевёл бы на Синицу". Золотов пояснил, что имеет в виду блогера Владислава Синицу, осуждённого по обвинению в призывах к насилию над родственниками сотрудников правоохранительных органов. Синица был осуждён за свой твит, в котором не содержалось прямых призывов к насилию, на 5 лет колонии. Золотов посчитал это наказание слишком мягким и добавил: "слава Богу, что он нам не попался".