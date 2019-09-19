Мосгорсуд в пятницу рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения актёру Павлу Устинову, осуждённому за участие в митинге в Москве. Об этом агентству "Интерфакс" заявил адвокат Анатолий Кучерена. Он сказал, что прокуратура обратилась в суд по его ходатайству.

Такая же схема была использована в отношении обвиняемого по делу "Кировлеса" Алексея Навального летом 2013 года, напоминает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Тогда Навального освободили из-под стражи перед аппеляцией по его делу. Он отмечает, что обычно суды оставляют осуждённых под арестом до аппеляции.​

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