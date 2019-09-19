Генпрокуратура России попросила изменить приговор Павлу Устинову

Генпрокуратура России попросила изменить приговор актёру Павлу Устинову на не связанный с лишением свободы.

Ранее суд в Москве приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии. Обвинение утверждало, что 3 августа на акции оппозиции за честные выборы в Москве актёр вывихнул росгвардейцу плечо. При этом суд отказался приобщать к делу видеозапись, на которой видно, что Устинов не применял насилие во время его задержания.

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что ведомство не оспаривает вину Устинова, но считает несправедливым наказание из-за "чрезмерной суровости". Заместитель генпрокурора внёс апелляционное представление в Судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда.

В пятницу Мосгорсуд рассмотрит вопрос о смягчении меры пресечения актёру.

Приговор Устинову вызвал возмущение его коллег-актёров, затем появились открытые письма в его поддержку и представителей других профессий. Десятки политиков, деятелей культуры, шоу-бизнеса и общественных деятелей, священников, учителей и представителей других профессий высказались в поддержку актёра, осудив действия властей.