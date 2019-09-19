Суд отправил под административный арест директора ФБК Ивана Жданова

Суд в Москве отправил под административный арест Ивана Жданова. Директор Фонда борьбы с коррупцией будет отбывать восемь суток, назначенные ему еще в августе.

Жданова задержали 19 сентября на выходе из дома и доставили в отдел внутренних дел. Там на него уже был составлен протокол за нарушение правил проведения массового мероприятия.

29 июля суд назначил Жданову 15 суток административного ареста. 9 августа он получил еще 10 суток, но отбыл из них только два дня. Оппозиционера тогда выпустили из спецприёмника и до конца второй срок он не отбывал. На сегодняшнем заседании суд решил, что директор ФБК должен вернуться в спецприемник и отбыть недостающий срок.

Ранее Управление Федеральной службы судебных приставов России возбудилопротив Жданова уголовное дело. Директора ФБК подозревают в неисполнении решения суда удалить из сети фильм "Он вам не Димон". По этому делу Жданову грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.