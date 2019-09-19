Помпео: США хотят мирного урегулирования вопросов с Ираном

Соединённые Штаты хотели бы мирного урегулирования вопросов с Ираном, а не войны. Об этом в четверг, 19 сентября, заявил журналистам в Абу-Даби госсекретарь США Майк Помпео.

Глава Госдепартамента в очередной раз возложил ответственность на Тегеран за недавнее нападение на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Помпео уточнил, что ни одна страна Персидского залива не сомневается в причастности Ирана к атакам.

Ранее стало известно, что Белый дом планирует во время встречи Генеральной Ассамблеи ООН создать международную коалицию против Ирана. По данным американских СМИ, президент США Дональд Трамп выступает против применения военной силы в отношении Тегерана. Вместо этого он готов оказать поддержку странам Персидского залива в их борьбе против действий Ирана.

Сессия Генассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке 20 сентября. Ожидается, что президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД Джавад Зариф примут участие в сессии. Тегеран подтвердил, что Роухани и Зариф получили визы в США.

В ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были обстреляны с помощью беспилотников. Ответственность за атаку взяли на себя связанные с Ираном йеменские повстанцы-хуситы. Однако США возложили вину именно на Тегеран. Иранские власти обвинения отрицают и в случае применения военной силы обещают ответ.

Из-за атаки на заводы Саудовская Аравия снизила производство. В ближайшее время на мировом рынке будет недоставать приблизительно пяти процентов сырой нефти.