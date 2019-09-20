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В Петербурге зовут на митинг "за честно прошедшие выборы" за 600 рублей

Губернаторские и муниципальные выборы в Петербурге, 8 сентября

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Жителям Санкт-Петербурга в социальных сетях предлагают прийти на согласованные митинги "за честно прошедшие выборы" 21 и 22 сентября. За участие в акции им предлагают 600 рублей. Об этом сообщает "Бумага".

Как рассказал изданию некий пользователь "ВКонтакте" Никита В., который работает в компании по организации праздников (это указано в его профиле), ему нужно привести на митинги 130 человек. Оплачивать выход на акцию будут в конце каждого дня, добавил он. По его словам, акции поддерживает депутат Госдумы Виталий Милонов.

Милонов подтвердил, что состоит в числе организаторов таких митингов, но об оплате за их посещение ничего не знает.

Ранее о проведении митингов 21 и 22 сентября в Петербурге не сообщалось. Где они пройдут, неизвестно.

8 сентября, в единый день голосования, в Санкт-Петербурге проходили выборы губернатора и депутатов муниципальных советов. Наблюдатели заявляли о массовых нарушениях на выборах .Окончательные итоги муниципальных выборов до сих пор не подведены. В муниципалитетах, где на выборах победило много независимых депутатов, идёт пересчёт голосов. В петербургском штабе Навального считают этот процесс воровством голосов избирателей.

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