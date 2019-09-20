Предполагаемая дочь Путина написала два учебника для студентов

Катерина Тихонова, которая, по предположениям СМИ, является младшей дочерью президента России Владимира Путина, стала соавтором второго учебного пособия для студентов. Об этом сообщают "Открытые медиа".

На сайте Интеллектуальной системы тематического исследования наукометрических данных (ИСТИНА) Московского государственного университета Тихонова указана среди авторов учебного пособия "Спецпрактикум по теоретической и прикладной механике". Спецпрактикум — это специальный углубленный практический курс для студентов старших курсов естественно-научных факультетов МГУ.

Это уже второй учебник, написанный Катериной Тихоновой. Свой первый спецпрактикум она выпустила в 2014 году. Он назывался "Тестирование качества сближения устройства спасения космонавта с международной космической станцией". В задачу этого курса входят моделирование поведения космонавта на орбите "при возможном наихудшем поведении начальных и постоянно действующих на него возмущений".

Как отмечает издание, первый учебник почти полностью повторяет тему диссертации Катерины Тихоновой. Однако он был написан за пять лет до её защиты. Представитель МГУ на вопросы издания не ответил.

Соавтором обоих спецкурсов "дочери Путина" выступил один из её научных руководителей при подготовке кандидатской диссертации Владимир Александров.

Диссертацию по специальности "теоретическая механика" Катерина Тихонова защитила весной 2019 года. Ещё одним её научным руководителем был ректор МГУ Виктор Садовничий. За последние десять летон выступал в этом качестве только три раза (не считая Тихоновой). Дипломной работой Садовничий руководил только однажды – это был как раз диплом Тихоновой 2011 года. Какой факультет МГУ окончила Тихонова неизвестно.

Ранее Тихонова училась в Санкт-Петербургском государственном университете на восточном факультете, но потом, как рассказал Садовничий на защите, решила стать математиком.