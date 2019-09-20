Следственный комитет передал в Росгвардию заявление Дарьи Сосновской, которая пожаловалась на то, что при задержании после митинга 10 августа её ударил в живот полицейский. Об этом сообщила адвокат Татьяна Молоканова.

По её словам, срок рассмотрения жалобы Следственным комитетом истёк 19 сентября. Теперь материалы переданы для проведения служебной проверки начальнику инспекции по личному составу московского управления Росгвардии. При этом ранее Росгвардия отрицала принадлежность к ведомству сотрудника, который ударил Сосновскую.

При задержании 10 августа полицейский ударил Сосновскую в живот. Этот момент попал на видео, снятое очевидцами.

Позже уже у автозака она получила удар по голове. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сосновская подала заявление в Следственный комитет с требованием привлечь сотрудника МВД к уголовной ответственности.

После акции на Сосновскую составили протокол о нарушении правил проведения митингов.