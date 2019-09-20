Юрист Трампа рассказал о просьбе к Украине относительно Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в эфире телекомпании CNN в четверг заявил, что просил власти Украины начать расследование против бывшего вице-президента, претендента на выдвижение в президенты от демократов Джо Байдена. Спустя несколько минут он, однако, скорректировал свои слова.

Сначала на прямой вопрос о Байдене Джулиани ответил, что не просил расследовать его деятельность на Украине. Затем, отвечая на другой вопрос, он сказал, что просил об этом. Когда же ведущий Крис Куомо указал Джулиани на противоречия в его словах, юрист Трампа пояснил, что просил украинские власти не открыть расследование именно против Байдена, а лишь проверить обвинения, которые "косвенно включают Джо Байдена в массовые схемы мошенничества".

В эфире CNN Джулиани заявил, что просил Украину расследовать обвинения во вмешательстве украинцев в выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон. При этом он напомнил о публикациях в прессе, в которых говорилось о том, что Байден оказал давление на бывшего президента Украины Петра Порошенко. Речь идёт об увольнении генпрокурора Виктора Шокина, который якобы расследовал дело в отношении сына Байдена Хантера в связи с его бизнесом на Украине.

Байден в своих мемуарах писал о том, что настоятельно рекомендовал в своё время Порошенко уволить генпрокурора Шокина, которого он назвал "сукиным сыном". Бывший вице-президент, однако, утверждал, что это было связано с обвинениями в коррупции в адрес генпрокурора.

Сам Дональд Трамп ранее цитировал публикации издания The Hill о том, что на Украине якобы расследуют деятельность Байдена и якобы имевшее место вмешательство украинских властей в выборы в США 2016 года на стороне соперницы Трампа Хиллари Клинтон.

В американской прессе в последние недели появились утверждения о том, что окружение Трампа давит на президента Украины Владимира Зеленского, с тем чтобы он дал ход расследованию против Байдена. В четверг New York Times сообщило о письме сотрудника спецслужб о телефонной беседе Дональда Трампа с неким зарубежным лидером, в котором президента США обвиняют в неприкрытом давлении и угрозах этому лидеру. Комментаторы по ряду косвенных признаков утверждают, что речь идёт о Владимире Зеленском. Сам Трамп отрицает, что ведёт разговоры с зарубежными лидерами в такой манере.

Накануне стало известно, что первая личная встреча Трампа и Зеленского пройдёт 25 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщают источники украинских и американских СМИ, официально дата встречи не подтверждена.