В Саратове суд вынес приговор шестерым Свидетелям Иеговы

Суд в Саратове 19 сентября приговорил к срокам от двух до трех с половиной лет колонии шестерых членов местной общины Свидетелей Иеговы. Суд призналКонстантина Баженова, Алексея Буденчука, Феликса Махаммадиева , Романа Гридасова, Геннадия Германа и Алексея Мирецкого виновными в организации деятельности экстремистской организации. Об сообщается на сайте движения.

Суд проигнорировал то, что в 30 томах уголовного дела нет ни одного потерпевшего и ни одного отрицательного последствия якобы "экстремистской деятельности", отмечают в религиозной организации. Защита намерена обжаловать этот приговор.

Столь жесткий приговор для Свидетелей Иеговы за веру стал вторым в истории современной России. В феврале на шесть лет колонии был осужден датчанин Деннис Кристенсен, который возглавлял орловскую общину Свидетелей Иеговы.

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию Свидетели Иеговы экстремистской. При этом, как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".

Со времени запрета в России более 80 человек подверглись уголовному преследованию. Семеро были лишены свободы.

В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью".