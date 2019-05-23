Приговор Деннису Кристенсену по делу Свидетелей Иеговы остается в силе

Орловский областной суд в четверг отклонил апелляцию защиты гражданина Дании Денниса Кристенсена. В феврале его признали виновным в экстремизме из-за участия в местной общине Свидетелей Иеговы и приговорили к шести годам лишения свободы.

Перед тем как судья зачитал решение, Кристенсен выступил с последним словом. Он заявил, что не согласен с действиями суда, который не стал раскрывать личность одного из людей, дававших показания. Осужденный считает, что это сотрудник ФСБ и что он мог лгать, но суд не принял это во внимание, а также отказался исследовать доказательства.

"Как мне показалось, суд не заинтересован в моей защите. Когда суд во всем отказал, я подумал: "Зачем мы здесь? Это все театр". Я также считаю, что качество работы обвинения на низком уровне. Прокурор видит только то, что хочет видеть, или то, что ему говорят видеть. Надеюсь, что суд вынесет самостоятельное и справедливое решение", – начал говорить Кристенсен.

Датчанин также поблагодарил всех, кто его поддерживает, семью и единомышленников по всему миру. Кроме того, Кристенсен выразил отдельную благодарность сотрудникам датского посольства.

"Тем, кто задумывается над тем, что происходит со Свидетелями Иеговы в России, должно быть стыдно за свою страну. Ложные обвинения, доносы, угрозы и даже пытки недопустимы в правовом государстве в 21 веке. Суд первой инстанции наказал меня за то, что я пользовался 28-й статьей Конституции. За что я должен сидеть 6 лет? Я надеюсь, что апелляционный суд покажет всему миру, что в России существует свобода вероисповедания для всех людей. Спасибо", – закончил Кристенсен.

Защита Кристенсена намерена обжаловать сегодняшнее решение суда. Осужденный выразил готовность в случае необходимости дойти и до Европейского суда по правам человека, сказала адвокат Екатерина Красникова.