Шаман Александр Габышев, шедший в Москву изгонять президента России Владимира Путина из Кремля, стал подозреваемым по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Он находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.
"Его уговорили на добровольное соглашение о стационарном обследовании. Мы будем это обжаловать. На тот момент с ним был адвокат по назначению, сейчас работает наш адвокат", — рассказал Прянишников изданию.
По вменённой статье Габышеву грозит до четырёх лет заключения.
- Габышев начал свой путь из Якутска в Москву четыре месяца назад. Он считает президента России порождением тёмных сил, с которым под силу справиться только шаману. Видео с проповедями шамана набрали больше миллиона просмотров, он собирал массовые митинги в Забайкалье и Бурятии.
- В ночь на 19 сентября сторонники шамана рассказали о его похищении Габышева. Долгое время Следственный комитет и МВД региона отказывались комментировать инцидент. Лишь днём в полиции подтвердили его задержание. Тогда не сообщалось, в чём он обвиняется. В пятницу он был доставлен самолётом в Якутск.
- В международной правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения. В российском представительстве организации заявили, что реакция властей на его действия выглядит абсурдной, а Габышев, как и остальные граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и проведение религиозных обрядов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Кремль не имеет отношения к задержанию шамана.
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