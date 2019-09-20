Шаман Александр Габышев, шедший в Москву изгонять президента России Владимира Путина из Кремля, стал подозреваемым по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Он находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

"Его уговорили на добровольное соглашение о стационарном обследовании. Мы будем это обжаловать. На тот момент с ним был адвокат по назначению, сейчас работает наш адвокат", — рассказал Прянишников изданию.

По вменённой статье Габышеву грозит до четырёх лет заключения.