"Националист старой закалки": экс-премьер Британии пишет о Путине

В книге мемуаров бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, продажи которой начались в четверг, политик пишет и о своих встречах и разговорах с Владимиром Путиным, в том числе о законе о запрете так называемой "гей-пропаганды" и о сбитом над Донбассом "Боинге". Воспоминания Кэмерона о Путине подробно проанализировала Русская служба Би-би-си.

Как пишет Кэмерон, большим впечатлением для него стала предпринятая в студенческие годы поездка в Советский Союз, куда он захотел поехать, услышав одно из выступлений Александра Солженицына. "Эта поездка сильно повлияла на меня", – отмечает бывший британский премьер. Он рассказал о том, как проехал по Транссибирской магистрали, а его попутчики рассказывали, как завидуют Западу, и ругали советских лидеров за ложь. Это было в середине 1980-х годов.

Об этом путешествии Кэмерон спустя много лет рассказал Путину, перечислив города, в которых побывал, в том числе Киев и Ялту. Как пишет бывший премьер, Путин прервал его словами: "Ялта и Киев – уже не часть моей страны". В этих словах Кэмерон увидел "сильную личную боль, которую развал Советского Союза причинил этому националисту старой закалки".

Особое внимание бывший британский премьер уделил своим переговорам с Путиным в Сочи в 2013 году. Тогда Путин предложил ему "открыто поговорить" о Сирии и пришёл в восторг, когда Кэмерон предложил объединить усилия для уничтожения признанной в России террористической группировки "Ан-Нусра": "Уничтожили их? О, вот теперь ты говоришь на моем языке". А во время встречи в Лондоне Путин также пошёл на откровенность, сказав Кэмерону, что "не очень верит в демократию". Принятие же закона о "пропаганде гомосексуализма" он объяснил заботой о демографии.

Кэмерон утверждает, что выступал за то, чтобы Запад считался с позицией России по международным вопросам и "постарался, чтобы дать России тот статус, которого она хотела". Но всё изменилось после аннексии Россией Крыма, которую Кэмерон прямо сравнил с действиями Адольфа Гитлера. "А ведь я потратил годы, развивая отношения с этим человеком", – пишет экс-премьер о Путине. Кэмерон вспоминает о своих телефонных разговорах с Путиным в 2014 году, в ходе которых, как он утверждает, российский президент пользовался "искусством лжи", отрицая наличие российских военных на востоке Украины. На вопрос же о сбитом над Донбассом "Боинге", в котором погибли сотни людей, Путин холодно ответил: "Это не имеет к нам отношения".