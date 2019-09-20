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Российский футбольный союз отказался допустить Александра Кокорина до участия в Премьер-лиге

Александр Кокорин

Российский футбольный союз отказался зарегистрировать футболиста "Зенита" Александра Кокорина для участия в чемпионате России по футболу. Об этом в инстаграме рассказал главный тренер команды Сергей Семак (пост был удалён), а позднее сообщил сайт РФС.

Комитет по статусу игроков в пятницу рассматривал вопрос о дозаявке футболиста в чемпионат вне регистрационного периода, закончившегося несколько дней назад.

/**/ /**/ /**/ Павел Мамаев и Александр Кокорин
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16 сентября футболист подписал контракт с командой до конца сезона. Теперь ему придётся ждать до середины января, когда в турнире откроется период регистрации игроков.

  • 17 сентября Кокорин, выступавший раньше за сборную России по футболу, был условно-досрочно освобождён из колонии, где отбывал наказание за хулиганство.
  • Вместе с ним был осуждён и вышел в один полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Он не заявлен к участию в чемпионате, клуб планирует расторгнуть с ним контракт из-за недопустимого поведения.

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