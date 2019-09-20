Российский футбольный союз отказался зарегистрировать футболиста "Зенита" Александра Кокорина для участия в чемпионате России по футболу. Об этом в инстаграме рассказал главный тренер команды Сергей Семак (пост был удалён), а позднее сообщил сайт РФС.

Комитет по статусу игроков в пятницу рассматривал вопрос о дозаявке футболиста в чемпионат вне регистрационного периода, закончившегося несколько дней назад.

16 сентября футболист подписал контракт с командой до конца сезона. Теперь ему придётся ждать до середины января, когда в турнире откроется период регистрации игроков.