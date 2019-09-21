Трамп отправил дополнительные войска на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп отправит дополнительные войска на Ближний Восток\. Как сообщил в пятницу Пентагон, американские военные усилят части противовоздушной и противоракетной обороны в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам министра обороны Марка Эспера, переброска подкреплений предпринимается в ответ на просьбы саудовцев и ОАЭ, её цель — сугубо оборонительная. Вместе с тем это лишь первый шаг на пути усиления американского присутствия в регионе.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд не стал уточнять, сколько военнослужащих направляются на Ближний Восток. Подробности минобороны сообщит на следующей неделе, сказал он.

Укрепление группировки произошло после нападения, совершенного в ночь на воскресенье дронами и ракетами на нефтяные объекты компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии. Оно привело к сокращению производственных мощностей страны по добыче сырой нефти примерно наполовину. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что атаку следует расценивать как "акт войны".

По оценке комментаторов, шаг, предпринятый администрацией Трампа, указывает, что президент США еще не решил, ответит ли Вашингтон силовым образом на атаку. Накануне Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.