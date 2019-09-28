Идея для пьесы: грибы, жених в Сирии, бомба в животе

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Любимовка-2019

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О чем говорят молодые драматурги и режиссеры на юбилейной "Любимовке"

Юбилейную программу фестиваля молодой драматургии "Любимовка" обсуждаем с арт-директорами фестиваля Юрием Шехватовым и Евгением Казачковым, режиссерами Дмитрием Лимбосом и Сергеем Карабанем.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 28 сентября, в 7 часов вечера.

Видео будет доступно после выхода программы в эфир.

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