Идея для пьесы: грибы, жених в Сирии, бомба в животе

Юбилейную программу фестиваля молодой драматургии "Любимовка" обсуждаем с арт-директорами фестиваля Юрием Шехватовым и Евгением Казачковым, режиссерами Дмитрием Лимбосом и Сергеем Карабанем.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 28 сентября, в 7 часов вечера.

Видео будет доступно после выхода программы в эфир.