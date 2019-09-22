Британец хочет получить от России £1 млн за отравление "Новичком"

Британец Чарли Роули, пострадавший от контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок", намерен подать в суд на Россию. Об этом пишет британский таблоид Daily Mirror.

Размер иска Роули – один миллион фунтов (это около 80 миллионов рублей). Он утверждает, что отравление сильно повлияло на его жизнь. От воздействия "Новичка" погибла его подруга Дон Стёрджесс. Адвокат Чарли Роули заявил, что британец до сих пор страдает от побочных эффектов отравления.

Весной прошлого года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери. Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". По версии следствия, на них могли совершить покушение сотрудники российской военной разведки. Россия причастность к отравлению Скрипалей отрицает.

Позднее от контакта с тем же веществом в Эймсбери, в нескольких километрах от Солсбери, умерла Дон Стёрджесс, её бойфренд Чарльз Роули был госпитализирован в критическом состоянии, но выжил. Он подобрал в парке в Солсбери флакон от духов Nina Ricci. В нём, по данным правоохранительных органов, оставалось отравляющее вещество.

Воздействию вещества подвергся и полицейский Ник Бейли, отравившийся при осмотре дома Скрипаля.