Скотленд-Ярд сообщил о четвёртом пострадавшем от "Новичка" в Солсбери

Полиция Лондона сообщила о четвёртом пострадавшем от отравления ядом "Новичок" в Солсбери. Речь идёт о полицейском, который участвовал в расследовании отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года. Тогда, помимо Скрипалей, пострадал еще один полицейский – Ник Бейли.

Согласно сообщению Скотленд-Ярда, четвертый пострадавший, в отличие от остальных, получил небольшую дозу нервно-паралитического вещества. Вскоре после этого он вернулся к своим обязанностям.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе. Пострадавшие выжили. О том, где они находятся, не сообщается. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина.

По данным британских властей, покушение совершили два агента российской военной разведки, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Группа Bellingcat и издание The Insider, в частности, предполагают, что под именами Петрова и Боширова скрывались офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Москва обвинения в отравлении Скрипалей отвергает.