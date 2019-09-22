Задержания на антивоенной акции в Петербурге

Международный день мира по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается ежегодно 21 сентября как день всеобщего отказа от насилия и прекращения огня. В этот день по всему миру проходят массовыe антивоенные демонстрации. В Санкт-Петербурге для акции традиционно был выбран формат, не требующий согласований с администрацией города. Участники марша прошли по тротуарам от набережной канала Грибоедова, до Александровского сада без флагов и транспарантов, держа в руках надувные шары. Несколько участников встали в одиночные пикеты, которые были трактованы полицейскими как "несогласованное массовое мероприятие". Всего в марше приняли участие более 50 человек, трое были задержаны.