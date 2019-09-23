Небесная полиция. Росгвардия запускает аэростаты

ГИБДД совместно с Росгвардией тестирует видеонаблюдение за дорогами с аэростатов. Прибегнуть к такому техническому решению дорожную полицию вынудили сокращения. На аэростаты за три года Росгвардия потратила порядка 80 миллионов рублей.

"Аэростат заметен издалека, но то, что он запущен для автовладельцев, большинство водителей не знали. За три дня "воздушного рейда" по части 4 статьи 12.15 КоАП ("Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения"), привлечены пять водителей", – так в инстаграме ГИБДД Самарской области описывается совместное мероприятие дорожной полиции с Росгвардией:

Регулярно подобные рейды проводятся в Татарстане. На аэростате установлена камера, которая в режиме реального времени передает видео в передвижной пункт управления, где его просматривает дежурный сотрудник Росгвардии. В случаях нарушений правил дорожного движения информация передается ближайшему экипажу ДПС.

Аэростаты запускают над участками дорог, где часто случаются аварии. Пока наблюдение с аэростатов проводится не на постоянной основе, а в режиме совместных акций ГИБДД (структурное подразделение Министерства внутренних дел) и Росгвардии длительностью в несколько дней. После них силовики публикуют релизы о задержании нескольких дорожных нарушителей.

– Всё сильно зависит от задачи. Где-то лучше применять беспилотники по типу дронов, где-то – аэростаты, где-то – вертолёты, где-то лучше установить стационарную камеру на какой-то высокий объект, – рассказывает Руслан Левиев, который занимается расследовательскими проектами в области военных конфликтов и аэросъемкой. – Камера на аэростате для съёмки дорожного движения отличается от дрона в лучшую сторону тем, что дрон держится в воздухе 30–40 минут, а аэростат – часами или даже сутками. От стационарной камеры, закреплённой на столбе, отличается в лучшую сторону шириной охвата взгляда: с аэростата видно в разы больше, чем с камеры на столбе. Минус аэростатов по сравнению с дронами и вертолётами: они во много раз менее манёвренные, менее скоростные, поскольку у них нет двигателя. Поэтому они хорошо подходят для съёмки какого-то статичного объекта (например, ситуации на крупной дорожной развязке) и не очень подходят под митинги, где предполагается, что объект наблюдения может много и хаотично перемещаться, разбиваться на множество групп, – отмечает Левиев.

Аэростаты Росгвардии поставляет и обслуживает компания "Техвижн", работающая совместно с госкорпорацией "Ростех". По данным базы "Спарк", в 2017–2019 годах "Техвижн" получил госконтракты на более 80 миллионов рублей. Большая часть из них связана с поставками и обслуживанием аэростатов для нужд Росгвардии в полутора десятках регионов России. В основном аэростаты используются для видеонаблюдения за городскими праздниками, крупными фестивалями и спортивными мероприятиями.

Порывы ветра

Аэростаты Росгвардии – различные модификации комплекса "Око" – запускаются с автоприцепов. Аэростат поднимается над землей на 200 метров, привязывается за трос. Перевозят их на микроавтобусах (используются и ГАЗ, и "Мерседес"), в микроавтобусах же оборудованы и рабочие места для росгвардейцев, просматривающих видео с камеры.

В сложенном виде аэростат занимает меньше кубометра, в рабочем – десять метров в длину и пять в высоту. Заполняется гелием, весит порядка 20 килограммов и примерно столько же может поднять. Камера с аэростата может снимать на расстоянии нескольких километров. Главный минус "Око" – комплекс видеонаблюдения можно использовать только в случае отсутствия сколько-то сильного ветра (до 12 метров в секунду).

Президент Федерации воздухоплавания России Мария Опарина выразила сомнение в эффективности использования аэростатов для нужд ГИБДД: "Гелевые аэростаты очень сильно зависят от погоды, от ветра их колбасит по полной программе. Их постоянное использование для видеосъемки в принципе невозможно. Я даже не могу придумать причину, зачем это нужно. Лучше камер больше поставить", – считает она.

Координатор "Общества синих ведерок" Петр Шкуматов не думает, что видеосъемка с аэростатов получит широкое распространение в работе ГИБДД: слишком это нестабильный способ. Шкуматов говорит, что ранее ГИБДД для таких же съемок пробовали использовать квадрокоптеры, но это не стало массовой практикой.

Стремление к новым техническим решениям в ГИБДД Шкуматов объясняет тем, что дорожную полицию в последние годы сильно сокращали, и теперь у них не хватает патрулей.

В пресс-службах Росгвардии и ГИБДД не стали по телефону комментировать Радио Свобода эффективность применения аэростатов для видеосъемок дорожного движения, при этом пресс-секретарь ГИБДД Антон Белан отметил, что летательные аппараты его ведомства использует в "более 20 или 30 регионах" России.