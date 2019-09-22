Похищенные у берегов Камеруна российские моряки освобождены

Африканские пираты освободили моряков, в том числе троих россиян, с захваченного у берегов Камеруна грузового судна "Мармалайта". Об этом со ссылкой на источник в компании-работодателе сообщает РИА Новости. Сейчас россияне находятся в Германии.



По словам источника, моряки живы и здоровы. На родину они вернутся в конце сентября. В заложниках находились трое граждан РФ: старший помощник из Санкт-Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска.

Нападение на грузовое судно "Мармалайта" произошло в ночь на 15 августа в районе порта Дуала. Корабль принадлежит немецкой компании, он шёл под флагом Антигуа и Барбуды. Всего пираты задержали восемь человек: троих россиян, четверых филиппинцев и гражданина Украины. За них требовали выкуп. Само судно похищено не было.