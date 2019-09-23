ФСБ обвиняет бизнесмена, используя декларацию об амнистии капиталов

Федеральная служба безопасности России использовала декларацию об амнистии капиталов в качестве доказательства по уголовному делу в отношении предпринимателя, а суд не посчитал это нарушением. Об этом пишут "Ведомости", отмечая, что это первый подобный случай в российской практике.
Декларация была изъята в офисе Федеральной налоговой службы в 2017 году, куда годом ранее её подал бизнесмен Валерий Израйлит в рамках амнистии капитала. В ней он указал подконтрольные ему иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковские счета.
На основе этих документов ФСБ обвинила Израйлита в выводе средств за границу по подложным документам, а также в легализации незаконно полученных средств.
Адвокаты предпринимателя считают, что ФСБ не могла использовать декларацию, поскольку это запрещает закон о добровольном декларировании активов и счетов. Суд заявляет, что Израйлита обвинили в преступлениях, на которые амнистия не распространяется.
- Президент России Владимир Путин подписал закон об амнистии капиталов 9 июня 2015 года.
- Согласно закону, российские граждане получают право задекларировать в России зарубежное имущество и легализовать его без санкций со стороны налоговых и правоохранительных органов. Воспользоваться таким правом можно только один раз. На сведения, указанные в декларации, распространяется режим налоговой тайны, поэтому они не могут стать основанием для возбуждения уголовного дела и использоваться как доказательства по делу.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.