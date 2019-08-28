Кремль ждет кризиса?

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 26 августа выразил беспокойство по поводу якобы медленно растущих доходов российских граждан. (На самом деле, они уже 5 лет падают). Но президент РФ доволен якобы возобновившимся экономическим ростом.

Что дал режиму Путина налоговый пресс, которым придавили бизнес и население? Насколько доходна "новая нефть"? После повышения налогов власти продолжают накапливать резервы. Чего они боятся? Чем грозит РФ "торговая война" США и КНР? Есть ли риск повторения мирового кризиса 2008-2009 года?

Обсуждают экономисты Сергей Алексашенко и Игорь Николаев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 28 августа в 19:05