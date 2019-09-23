Новосибирский художник Константин Ерёменко пишет портрет шамана Александра Габышева, который шёл в Москву с целью "изгнать Путина". На портрете якутский шаман изображён в образе святого на иконе. Свою работу художник опубликовал 23 сентября, передаёт издание Сибирь.Реалии.

Сначала Ерёменко собирался назвать картину "Спаси и изгони", но в комментариях под постом в фейсбуке ему предложили вариант "Дойди и изгони", и художнику он понравился. По словам Ерёменко, он работает над портретом, который задумал до того, как Габышева задержали.