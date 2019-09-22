В Иркутской области отряд якутского шамана сократился втрое

Часть спутников якутского шамана Александра Габышева, который шёл в Москву "изгонять Путина", но был задержан и вывезен обратно в Якутск, 21 сентября покинула его отряд после повторной просьбы шамана разъехаться по домам.
Двое его сторонников заявили корреспонденту сайта Сибирь.Реалии о роспуске отряда. Их информацию, однако, не подтвердил участник отряда Саша Ангел. По его словам, из 21 человека, составлявших отряд до задержания шамана 19 сентября, сейчас осталось семеро. Они продолжают пеший поход. Отряд находится в 140 километрах к востоку от Иркутска. По информации в паблике сторонников Габышева в сети "ВКонтакте", в отряде остались 5 человек.
Участник отряда сообщил, что поход проходит под присмотром правоохранительных органов. В воскресенье по пути к ним несколько раз подходили полицейские, проверяли документы, фотографировали их. "Наблюдение органов идёт за нами", – отметил он.
Один из спутников Габышева Виктор Егоров уже вернулся домой в Тюмень. По его словам, было решено прекратить движение по маршруту после повторного звонка Габышева. Как говорит Егоров, сейчас обсуждается, будет ли продолжено движение отряда и когда. "Один из вариантов, что какая-то группа членов отряда вместе со своими сторонниками зимой будет переезжать из города в город по маршруту. А в марте-апреле, когда потеплеет и когда определится судьба самого Александра-шамана, группа соберётся для пешего продолжения в каком-то городе… Может быть это будет Красноярск или Новосибирск," – рассказал Егоров.
- Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Позднее Габышев посоветовал своим сторонникам "отдохнуть" на время следствия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что Кремль не имеет отношения к задержанию Александра Габышева.