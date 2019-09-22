В Иркутской области отряд якутского шамана сократился втрое

Часть спутников якутского шамана Александра Габышева, который шёл в Москву "изгонять Путина", но был задержан и вывезен обратно в Якутск, 21 сентября покинула его отряд после повторной просьбы шамана разъехаться по домам.

Двое его сторонников заявили корреспонденту сайта Сибирь.Реалии о роспуске отряда.​ Их информацию, однако, не подтвердил участник отряда Саша Ангел. По его словам, из 21 человека, составлявших отряд до задержания шамана 19 сентября, сейчас осталось семеро. Они продолжают пеший поход. Отряд находится в 140 километрах к востоку от Иркутска. По информации в паблике сторонников Габышева в сети "ВКонтакте", в отряде остались 5 человек.

Участник отряда сообщил, что поход проходит под присмотром правоохранительных органов. В воскресенье по пути к ним несколько раз подходили полицейские, проверяли документы, фотографировали их. "Наблюдение органов идёт за нами", – отметил он.

Один из спутников Габышева Виктор Егоров уже вернулся домой в Тюмень. По его словам, было решено прекратить движение по маршруту после повторного звонка Габышева. Как говорит Егоров, сейчас обсуждается, будет ли продолжено движение отряда и когда. "Один из вариантов, что какая-то группа членов отряда вместе со своими сторонниками зимой будет переезжать из города в город по маршруту. А в марте-апреле, когда потеплеет и когда определится судьба самого Александра-шамана, группа соберётся для пешего продолжения в каком-то городе… Может быть это будет Красноярск или Новосибирск," – рассказал Егоров.