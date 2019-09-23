ВЭБ привлек американских лоббистов на фоне санкций

Институт развития ВЭБ.РФ нанял бывшего конгрессмена Джона Суини, пишет РБК со ссылкой на сведения из базы данных Минюста США. Контракт был заключен в августе, его сторонами выступили Международный центр правовой защиты (МЦПЗ), действующий от имени ВЭБ.РФ, и Суини, который был членом палаты представителей США от республиканцев с 1999 по 2007 год.

Некоммерческая организация МЦПЗ ранее была известна как координатор юридической и пиар-защиты России в международном деле ЮКОСа. Сотрудничество с ВЭБом — второй публичный проект МЦПЗ. Генеральный директор Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков подтвердил РБК, что Центр выступает агентом ВЭБа по этому контракту, но отказался от других комментариев. Контракт рассчитан на год, по конец июля 2020 года, зарплата Суини – $62,5 тысячи в месяц.

ВЭБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и не может привлекать у американских лиц долговое финансирование сроком более 14 дней. В этой связи Суини обязался оказывать в интересах госкорпорации юридические услуги, которые "могут включать потенциальные встречи с правительственными чиновниками США по вопросам потенциальных новых санкций, способных затронуть деятельность ВЭБ.РФ".

Суини 64 года, в последнее время он лоббировал в США интересы консорциума Nord Stream 2 и украинского олигарха Игоря Коломойского, а в 2016–2017 годах был членом переходной президентской команды Дональда Трампа.

"Джон Суини – республиканец, очень известный человек. Он обладает желанием помочь в том смысле, что он прекрасно понимает, что в интересах двух стран нормально работать и нормально сотрудничать, увеличить товарооборот. Он публично говорил много раз, что стремится к тому, чтобы российские и американские компании успешно сотрудничали, – отметил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов. – Мы следим за законопроектами о новых санкциях, которые рассматриваются в конгрессе США. К новым санкциям мы относимся так: мы их отслеживаем, мы, конечно, считаем, что дополнительные санкции будут вредить всем, не только ВЭБу, но и другим компаниям, в том числе и американским. Не забывайте также, что под управлением ВЭБ.РФ находятся пенсионные накопления 39 млн российских граждан, так называемых молчунов. Мы сейчас пытаемся наладить нормальный диалог и объяснить, какие проекты мы можем вместе реализовывать".

Краснов добавил, что главная задача – говорить с американцами не о санкциях, а о новой повестке и статусе ВЭБа: "Мы исходим из того, что если в результате наших действий получится повлиять на деловой климат, то проектов с участием международных финансовых институтов будет больше".

Новые санкции могут быть введены законопроектами DASKA, DETER и последним законопроектом о бюджете Пентагона на 2020 финансовый год, одна из версий которого включает дополнительные санкции США против российского суверенного долга. Так, в законопроекте DETER сенаторов Марко Рубио и Криса Ван Холлена под суверенным долгом России, на который распространяется потенциальный запрет инвестирования, понимается в том числе долг структур, подконтрольных российскому правительству. Возможно, что американские законодатели включают сюда и ВЭБ.