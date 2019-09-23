Следственный комитет заявил о раскрытии убийства Михаила Круга

Следственный комитет сообщил о раскрытии убийства певца Михаила Круга, совершенного в 2002 году. Ведомство впервые описало преступление в подробностях и официально назвало имя убийцы.

Ранее участник банды "Тверские волки" Александр Агеев, осужденный на пожизненное заключение, дал признательные показания по делу об убийстве Михаила Круга. Он же сообщил, что убийство совершил другой член банды – Дмитрий Веселов.

В ходе следственных действий Агеев рассказал, что они планировали лишь ограбить дом Круга, чтобы потом шантажировать его. Такое указание им дал криминальный авторитет по прозвищу Лом. Предполагалось, что Круг, обнаружив пропажу, обратится к Лому за помощью, тот поможет вернуть похищенное. Таким образом, певец станет обязанным Лому и в дальнейшем будет выплачивать ему процент с гонораров.

В вечер нападения 1 июля 2002 года Круга и его семьи не должно было быть дома. Однако певец с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Веселов выстрелил в Михаила Круга два раза из пистолета ТТ, после чего он и Агеев скрылись с места преступления.

СК опубликовал видео следственного эксперимента в доме Михаила Круга.

Самого Веселова в марте 2003 года застрелил ещё один участник банды "Тверские волки", поклонник творчества Круга Александр Осипов. Он объяснил свои действия местью. Сейчас он отбывает пожизненный срок за другое преступление.

В связи со смертью подозреваемого в убийстве Михаила Круга Следственный комитет прекратил уголовное дело.

Михаил Круг был убит 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Он получил несколько огнестрельных ранений и скончался в больнице.