Возле церкви по просьбе прихожан провели показательное задержание

В Петрозаводске во время празднования перенесения мощей святого князя Александра Невского полицейские устроили показательное задержание.

Издание "Фонтанка" опубликовало фотографии с церковного праздника. На них у крыльца кафедрального собора Александра Невского, на глазах у священнослужителей и прихожан, люди в камуфляже, в масках и с автоматами выбегают из автомобиля и задерживают вооружённого преступника. После этого показательное выступление провели казаки, которые продемонстрировали навыки обращения с холодным оружием

По словам священнослужителя храма отца Константина, подобное на церковных праздниках в Петрозаводске происходит впервые. Он пояснил, что церковь не являлась инициатором выступлений – это предложили сами прихожане.

В начале сентября в одной из гимназий Санкт-Петербурга показательное задержание устроили бойцы ОМОНа, скрутив на глазах у школьников неизвестного мужчину и погрузив его в микроавтобус. Представитель городских властей заявил, что выступление спецназа входило в сценарий торжеств, посвящённых Дню знаний.