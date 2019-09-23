"Госуслуги" выписали активистке штраф за митинг до начала суда

Матери 17-летней активистки Ольги Мисик выписали штраф за участие её дочери в митинге за три часа до начала рассмотрения дела в суде.

Соответствующее письмо было получено по электронной почте от портала "Госуслуги" утром 17 сентября. В нём было сказано, что мать активистки должна оплатить 10 тысяч рублей в качестве штрафа за нарушение несовершеннолетним правил участия в публичном мероприятии, которое повлекло помехи дорожному движению. В письме был указан счёт, на который нужно перевести деньги. При этом суд над Мисик должен был начаться только ближе к вечеру.

После жалобы адвокатов, рассмотрение дела Ольги Мисик перенесли на 1 октября. По словам самой активистки, протокол на неё составили за митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики.

Ранее на Мисик уже составляли протоколы за повторные нарушения закона о митингах в связи с акцией оппозиции 27 июля в центре Москвы, на которой активистка читала Конституцию сотрудникам ОМОНа, и за участие в шествии оппозиции 3 августа. Позднее эти дела прекратили.