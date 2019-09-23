Академики РАН выступили против "репрессий и неправедного суда"

Более 50 учёных – членов клуба "1 июля", в который входят академики, члены-корреспонденты и профессора Российской академии наук, – в понедельник распространили заявление "О недопустимости репрессий и неправедного суда".

В документе, опубликованном на сайте клуба, говорится, что уголовные преследования участников акций протеста вступили в новую фазу, "в которой суды по всей стране присуждают участникам мирных протестов и даже случайным прохожим уголовные наказания, отказываясь принимать во внимание очевидные доказательства невиновности осуждаемых".

По мнению авторов письма, следствие и суды демонстрируют полное пренебрежение принципами объективности и подлинности доказательств. В заявлении содержится призыв "ко всем ветвям власти" пересмотреть дела осуждённых по так называемому "московскому делу" и другим политическим делам, освободить всех задержанных и привлечь к ответственности инициаторов и исполнителей репрессий.

Среди подписавших письмо – 16 академиков РАН.

Так называемое "московское дело" было возбуждено после акции протеста в центре Москвы 27 июля, которую власти охарактеризовали как беспорядки. В понедельник стало известно, что правоохранительные органы возобновили активные следственные действия по делу о "массовых беспорядках". Ранее многие уголовные дела были переквалифицированы с этой статьи на статью о применении насилия в отношении представителей власти, но теперь сотрудники силовых ведомств вернулись к идее объединить действия всех протестующих в одну фабулу и найти организаторов "беспорядков", говорят собеседники РБК и подтверждают источники Радио Свобода.

В связи с событиями 27 июля были осуждены пять человек, ещё двое – Константин Котов и Владислав Синица – были осуждены по другим статьям, но также в связи с "московским делом". Осуждённый на 3,5 года лишения свободы актёр Павел Устинов был отпущен на прошлой неделе из СИЗО после общественного давления, вызванного приговором. На этой неделе суд рассмотрит апелляцию на сам приговор.

Ещё несколько подозреваемых находятся в СИЗО или под домашним арестом. В понедельник следствие попросило продлить меру пресечения троим из них – Егору Жукову, Алексею Миняйло и Самариддину Раджабову.