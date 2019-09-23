Россия вновь пропустит чемпионат мира по лёгкой атлетике

Сборная России пропустит второй подряд чемпионат мира по лёгкой атлетике. В понедельник исполком всемирной легкоатлетической федерации (IAAF) продлил запрет на участие российских атлетов в соревнованиях в связи с допинговым скандалом.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики была дисквалифицирована ещё в ноябре 2015 года, после того, как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обнаружило доказательства широкомасштабного применения допинга российскими атлетами. Российская сборная по лёгкой атлетике пропустила Олимпийские игры 2016 года и чемпионат мира 2017 года. К соревнованиям допускались под нейтральным флагом только отдельные российские атлеты, которые смогли доказать, что не принимали допинг.

Дисквалификация продлена на фоне сообщений о том, что российские спортсмены - не только легкоатлеты, но и представители других видов спорта - могут быть отстранены от выступлений на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Московскую антидопинговую лабораторию подозревают в подделке данных о допинг-пробах перед их передачей в ВАДА. Сообщается, что из базы была удалена часть информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов. Если это подтвердится, деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет приостановлена, а россияне не смогут выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио. Из-за дисквалификации РУСАДА на зимних Играх 2018 года в Южной Корее российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.

Всемирное антидопинговое агентство дало России три недели на то, чтобы объяснить возможные фальсификации.