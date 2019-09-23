В Орле сорвали уже пятую из "большого тура" лекцию Михаила Светова

В Орле администрация концертного зала отменила лекцию лидера Либертарианской партии России Михаила Светова за несколько часов до её начала. Причины, по которым Светову отказано в проведении мероприятия, названы не были. При этом он уже оплатил аренду зала.

После того, как Светову вернули деньги, он в спешном порядке начал искать другую площадку для проведения лекции и нашёл её, но за полчаса до мероприятия к зданию приехала полиция и несколько людей в штатском, которые стали снимать происходящее на видеокамеру. "Вызывают владелицу помещения "на поговорить", она отказывается", - написал Светов в своём Твиттере, добавив, что опасается провокаций.

Ранее владельцы помещений в нескольких городах, где должен был выступать Светов, уже отказывали ему в проведении лекций в последний момент. Например, управляющая ресторанным комплексом REKA в Архангельске объяснила отмену "погодными условиями" и "прорывом технической канализации". Светов нашёл другую площадку, в гостинице "Пур-Наволок", и заплатил за аренду деньги, но через ему позвонили и сказали, что не смогли найти обслуживающий персонал. Ровно такая же ситуация произошла в Туле.

В конце августа Светов объявил "большой лекционный тур" по России, в ходе которого планировал рассказывать аудитории об идеях либертарианства. В 2018 году Михаил Светов уже проводил такой тур. Лекции Светова собирали тогда по несколько сотен человек в каждом городе.