Лекцию либертарианца Светова отменили из-за "прорыва канализации"

Лекцию одного из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова, которая должна была пройти в воскресенье в Архангельске, отменили за шесть часов до её начала.

Управляющая ресторанным комплексом REKA, помещение которого арендовал Светов, прислала активисту сообщение, в котором объяснила отмену "погодными условиями" и "прорывом технической канализации". Татьяна Белова извинилась за "доставленные неудобства" и предложила забрать внесённую предоплату у администрации ресторана.

Сам Светов считает, что управляющая лжёт и на неё кто-то надавил. Либертарианец побывал в помещении, и в нём, по его словам, "всё сухо и в полном порядке". Он заявил, что срочно ищет новую площадку. Чуть позже он написал в своём твиттере, что она найдена и лекция всё же состоится.

С мероприятия в Архангельске должен стартовать "большой лекционный тур" Михаила Светова по России, который он анонсировал в конце августа. На сегодняшней лекции он планировал говорить о том, "как государство разрушает окружающую среду, а рынок может её спасти".

В 2018 году Михаил Светов уже проводил такой тур. Вместе с коллегами по партии он также являлся организатором нескольких крупных акций оппозиции в центре Москвы – в частности, митинга за свободу интернета, который собрал более 15 тысяч человек, и митинга в защиту мессенджера Telegram.

Летом этого года мэрия Москвы отклонила все заявки на митинги, которые подавала Либертарианская партия, а Михаил Светов провёл 30 суток в спецприёмнике по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. По мнению властей, он организовал встречу с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которая прошла 16 июля в Москве на Трубной площади. Сам Светов настаивал на том, что пришёл на неё как рядовой гражданин.