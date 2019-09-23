В работах кандидатов в академики РАН нашли плагиат и лженауку

Комиссия Российской академии наук (РАН) обнаружила в работах 56 кандидатов в академики и члены-корреспонденты РАН признаки плагиата и лженаучные утверждения. Ссылку на доклад комиссии опубликовал сооснователь сообщества "Диссернет" Андрей Заякин.

В научных работах были найдены оправдание гомеопатии, лженаучные и направленные на дискриминацию высказывания, а также подлог данных в собственной диссертации и оправдание чужих неоригинальных научных работ. Авторы доклада предложили кандидатам, в работах которых обнаружены нарушения, публично представить аргументы в свою защиту в рамках научной дискуссии. Если подозрения в плагиате и лженауке будут доказаны, таких кандидатов предлагают не избирать в Российскую академию наук на выборах в ноябре этого года.

Ранее сообщество "Диссернет" создало антирейтинг ректоров российских вузов, проанализировав на плагиат работы 676 руководителей. Примерно каждый пятый ректор из числа проверенных, как утверждается, имеет отношение к нарушению академической этики.