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Роскосмос перенёс запуск ракеты "Протон-М" на неопределенный срок

Старт ракеты "Протон М" с космодрома Байконур

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Роскосмос отложил пуск ракеты "Протон-М" на неопределенный срок из-за необходимости дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком. Новую дату запуска объявят дополнительно.Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Старт был запланирован на 30 сентября. Ракета должна была вывести на орбиту европейский спутник связи Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1. Этот запуск запланирован как рекордный по длительности выведения спутника на орбиту- почти 16 часов.

В июле Роскосмос по техническим причинам дважды откладывал старт ракеты "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ". Запуск аппарата произошёл только с третьей попытки.

Всего в 2019-м было произведено три пуска ракет "Протон-М", до конца года планируются еще три. Коммерческие запуски осуществляет Центр имени Хруничева по контрактам с International Launch Services.

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