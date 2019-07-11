Запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" повторно перенесён

Роскосмос повторно отложил запуск ракеты-носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ", запланированный на космодроме Байконур на 12 июля. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник.

Это уже второй перенос старта "Протона-М" со "Спектром-РГ". Первоначально пусе был запланирован на 21 июня, тогда от него отказались из-за обнаруженной неисправности аппарата.

"Спектр-РГ" — российско-немецкая орбитальная обсерватория, разрабатываемая с конца восьмидесятых годов. Аппарат предназначен для составления карты наблюдаемой Вселенной, на которой будут отмечены все крупные скопления галактик. Телескоп будет проводить измерения в рентгеновском и гамма-диапазоне, писало ранее научное издание N+1.

Теперь пуск должен состояться 13 июля, это последняя из зарезервированных для аппарата дат запуска в 2019 году.