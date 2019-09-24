После краха Thomas Cook домой за сутки вернулись всего 15 тыс. британцев

После банкротства Thomas Cook – старейшей туристической компании в мире – домой за сутки вернулись всего 15 тысяч британских туристов. Ещё более 135 тысяч ожидают эвакуации. Их планируют вывезти в течение 13 дней. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Великобритании. Ранее Лондон заявлял, что речь может идти о крупнейшей операции по эвакуации мирных граждан в истории страны. При этом всего за рубежом на момент краха Thomas Cook находились около 600 тысяч туристов из разных стран мира.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя разорение туристической компании, задался вопросом, почему государство должно нести ответственность за действия топ-менеджеров Thomas Cook. Джонсон также заявил, что у туроператоров должна быть страховка на подобные случаи. При ранее именно британское правительство отказалось спасать Thomas Cook, когда ей были нужны 250 миллионов долларов, чтобы избежать банкротства.