"Коляда-театр" оштрафовали на 50 тыс. рублей за неготовность к войне

Суд в Екатеринбурге оштрафовал "Коляда-театр" на 50 тысяч рублей за невыполнение мероприятий в сфере гражданской обороны. Как написал руководитель театра, драматург Николай Коляда на своей странице в фейсбуке, "нарушения были связаны с отсутствием противогазов, тушенки и других предметов, необходимых для функционирования театра во время войны".

Все дело в том, отметил Каляда, что театр без его ведома включили в список предприятий, которые в случае войны (или атомного взрыва) будут продолжать работать, как, например, заводы. "Я вот сижу и вижу прямо, как мы во время взрыва спектакли играем. И у нас аншлаги. А мы в противогазах. И едим тушенку", – написал Коляда.

По словам режиссера, изначально театр просили оштрафовать на 200 тысяч рублей, но в итоге суд снизил сумму, поскольку в учреждении устранили нарушения правил противопожарной безопасности.

Николай Коляда заявил, что заплатит штраф, хотя сумма для театра и немаленькая. 50 тысяч – это сборы с одного спектакля. "Лучше с ними не связываться – закроют и всё", – отметил он. По словам Коляды, власти постоянно оказывают давление на театр, используя то санэпидемстанцию, то Роспотребнадзор, и у него больше нет сил терпеть это. "Делаешь что-то для культуры, для города, а потом тебя приходят и штрафуют. Да будь они прокляты", – сказал Коляда.