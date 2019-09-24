Шойгу в Сибирь: соцсети об интервью министра обороны

Сергей Шойгу дал интервью "Московскому комсомольцу" - разговоров с министром обороны в прессе не было давно, поэтому читатели пытаются расшифровать в интервью то, что там прямым текстом не сказано. Например, политические планы Шойгу.

Давыдов.Индекс:



Новости простого мира: злые языки продолжают считать сильные интервью сильных людей: Сергей Чемезов, Сергей Шойгу. Смена амплуа и парадигмы завораживает наблюдателей и читателей.

В октябре ждём ещё.

Но это неточно.

Акитилоп:



Интервью Шойгу, одного из самых спокойных персон российской политик, напоминает рапорт о достигнутых результатах. Все четко, хронологически разложено, раскрыта причинно-следственная связь В конце рапорта итог: «Наша армия стала такой, какая она есть сегодня, — армией постоянной готовности. У нас сейчас все подразделения — подразделения постоянной готовности».​

Дмитрий Колезев:



Сергей Шойгу семь лет (как утверждает он сам, не проверял) не давал интервью. А тут решил дать, и почему-то «Московскому комсомольцу». И вроде как без особого повода.



В интервью, конечно, много странного. Например, бравые слова о том, что дедовщина полностью побеждена, а если один солдат другого ударит — то это так, редкое исключение. К сожалению, на деле информации о «неуставных отношениях» все еще довольно много.



Или путанные объяснения, что если бы НАТО не расширялось на восток, то «им бы удалось решить ту задачу, которую они перед собой ставили, — задачу разрушения и порабощения нашей страны» (то есть спасибо, что расширялись, получается?).



Или слабенькую аргументацию в споре с Кудриным: «Просто говорить «расходы на оборону избыточны» — следовать давно прошедшей моде». Это какой такой моде? Причем тут вообще мода?



Ну или нежелание Шойгу говорить о своей дочери, потому что это, мол, личное. Какое же это личное, когда дочь активно занимается бизнесом, в том числе получает государственные контракты? Пора уже запомнить, что у чиновников такого ранга не может быть ничего «личного», и накладывать табу на обсуждение их взрослых детей невозможно, особенно в нашей стране.



Но все это мелочи. Интереснее сам по себе факт появления интервью — особенно на фоне выступлений Чемезова, оживления Медведева, новых предложений Грефа. Крупные фигуры в окружении Путина все активнее в публичном поле, и часто в неожиданных для себя ролях.

Кирилл Шулика:

Интервью Шойгу, которое он дал МК, кажется, появилось безо всякого повода. Ну не считать же поводом скорое начало призыва. Единственное, что мы можем счесть поводом - перегруппировку политических сил, которая произошла после выборов в ожидании возможного транзита власти.

Главным проигравшим по итогам ЕДГ из крупных игроков можно назвать Собянина. Политический блок АП наоборот набрал очков, ибо выборы прошли спокойно, без вторых туров и все оказались довольны результатами, даже внесистемная оппозиция не педалирует особо тему нелегитимности. И тут буквально сразу появляются интервью сначала Чемезова, потом Шойгу.

Я бы, кстати, Шойгу, как потенциального преемника со счетов не сбрасывал бы, а, скорее, даже наоборот, всячески рассматривал. Во-первых, он хочет сам и мнит себя политиком. Во-вторых, он один из немногих игроков, кто может продвигать своих людей в губернаторы. В-третьих, ставка при транзите будет делаться на силовиков и армию, в том числе и в электоральным плане (это довольно много голосов). В-четверых, Шойгу привлечет бюджеты. В-пятых, он не участвует в схватках под ковром, а смиренно ждет своего часа. И вполне может дождаться.

Кроме того, Шойгу это самый очевидный вариант из всех. Для населения России так уж точно, не зря Шойгу второй-третий в рейтингах популярности политиков, надо сказать спасибо его гениальному умению заниматься самопиаром. Путин же совершенно не показывает склонности к нестандартным решениям, наоборот зачастую выбирает самые очевидные.

Марат Баширов:



А вот не факт, что Президент Путин именно так видит роль Шойгу после 2024 года. Выборы ГД 1999 года, МЧС, Украина, Сирия, ЮВА, Венесуэла, Куба, Арктика ...., где только не проверялся Шойгу на верность и дееспособность. И четыре года будет еще штормить немеряно.

...

Возможно Шойгу всего лишь показал готовность принять роль определенную ему Президентом Путиным и это даёт основания считать, что нам грозит смена министра обороны.

...

Вообще серия интервью и телешоу: Чемезов, Чубайс, Юмашев, Медведев, Шойгу - подталкивает нас к мысли, что все авторы обозначают приемлемые для себя роли и красные линии в «проекте 2024» и это тревожит. Нет диалога? Близка смена координат? Мы хотим перестроиться до выборов президента США?

...

Я бы выбрал смешанный вариант: внутренняя кадровая оптимизация с учетом ключевого фактора следующего года - Трамп может проиграть повторные выборы.

Мюсли вслух:



На что стоит обратить внимание в связи с интервью Шойгу МК.



Медиа-выход тщательно подготовлен; люди особо позаботились о том, чтобы интервью стало главным информсобытием дня (публикация в воскресенье, когда ничто не затмит и не перекроет).



И всё ради чего? " Вернуться в Сибирь - это моя главная мечта... Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города!"



Но ведь неспроста же появилось интервью министра обороны (первое за 7 лет) с таким месседжем...

Медиатехнолог:



Шойгу четко озвучивает свои дальнейшие планы на губернаторство в одном из субъектов сибирского региона или же полпредство в СФО. Так что из преемников его можно вычеркивать.

ПОСТПРАВДА:

И еще о «городах в Сибири». Весной 2018 года уже обсуждалось возможность понижения Сергея Кужугетовича Шойгу до губернатора.

Леонид Лялин:

к шаману горячо ревнуя

дал интервью скорей шойгу

и там пообещал застроить

тайгу

Впрочем, в интервью, кроме этих зашифрованных намёков, и так много интересного. Вот некоторые выдержки:

Мы вовремя не поняли и очень долго не понимали суть того, что происходило вокруг нас. Позволю себе даже еще больше заострить свою мысль. Если бы Запад продолжал себя вести так, как он начал себя вести во времена Горбачева, — выполнял бы все свои обещания, не стал бы продвигать НАТО к нашим границам все ближе и ближе, не расширял бы свое влияние в нашем ближнем зарубежье, не лез бы во внутренние дела нашей страны, — то, мне кажется: им в конце концов удалось бы все. Им бы удалось решить ту задачу, которую они перед собой ставили, — задачу разрушения и порабощения нашей страны. Как это фактически сделано с «младоевропейцами» и бывшими советскими республиками.<...>

Начался процесс возвращения к здравому смыслу, как я уже сказал, в 1999 году. Начиная с этого момента, мы трудно, тяжело, на зубах, но все-таки добились того, что мир сегодня перестал быть однополярным. И это, естественно, очень не нравится Западу, который прикладывает все усилия, чтобы вернуть себе монополию на влияние в мире. Кто-то считает, что открытое масштабное противодействие Запада к России началось только пять лет назад — с Украины и Крыма. Но это ошибка. Можно порекомендовать детально вспомнить, что именно происходило в 90-е, в 2008-м, 2013 годах. Какой только чуши не говорили и не писали о нас в период, когда мы готовились к Олимпийским играм в Сочи! И это было проявлением отнюдь не только информационной войны.

Не хочу углубляться в частности. Но смысл происходящего, с моей точки зрения, состоит в следующем: на Западе уже давно созданы лекала и алгоритмы свержения любой неудобной для них законной власти в любой стране. Конечно, все это делается под лозунгом продвижения демократии. Ну вот в какой стране, куда они «пришли с демократией», эта демократия прижилась: в Ираке, Афганистане или Ливии? Или в бывшей Югославии, которую они своими «демократическими» бомбардировками в 1999 году насильно расчленили на 6 стран. А уж про суверенитет и независимость после любого американского вмешательства можно просто забыть.<...>

Вы правы в том, что я никогда не занимался, не занимаюсь и не буду заниматься критическим публичным оцениванием работы своих бывших и действующих коллег и предшественников. Придерживаюсь этого правила потому, что как никто другой знаю, насколько это непростая и сложная работа. Конечно, на этой работе могут быть и ошибки, и просчеты. Они наверняка есть и у нас. Единственный способ не ошибаться — это, как известно, ничего не делать, что само по себе уже является большой ошибкой.<...>

Что касается лично моего отношения к распространению лживых слухов — часто можно слышать: подавайте в суд. Но сегодняшняя ситуация выглядит абсурдно — кто-то тебя обгадил, а ты должен идти в суд и потом месяцами, на радость заказчикам, разбирать эту ложь на публике, но еще и должен доказать, что обгадили тебя намеренно. Если вам нарисовать доллар на туалетной бумаге, у вас же не возникнет сомнений, что он не настоящий. И уж тем более вы не пойдете в суд доказывать, что это подделка! Так почему на откровенную ложь в газете надо подавать в суд? Есть чем заниматься и без этого. Своих дел, огрехов и подвигов хватает! Чужих, и тем более придуманных, — не надо!

Я никогда не был сторонником обсуждения слухов, сплетен и кляуз. Но вот свое отношение к этим кляузам я вам выскажу. Оно довольно простое, но может показаться вам несколько неожиданным. Мне все это напоминает повторение кампании массовых доносов 1937 года. Зачем тогда писали доносы? Кто-то хотел занять место того, на кого он писал. Кто-то преследовал другую цель. Сегодня то же самое: мы имеем массу публичных доносов от внутренних и внешних заказчиков.

Олеся Сонина:

На днях так называемый министр обороны Российской Федерации Сережа Шойгу вновь завел старую песню о главном - мол, коварный Запад всегда хотел и хочет разрушить и поработить Россию, страна вновь в кольце врагов. Черное-это белое,...

Рустем Адагамов:

Т.е., если бы Запад не стал продвигать НАТО к границам России, не лез бы в ее внутренние дела и выполнял все свои обещания, то... «разрушил бы и поработил нашу страну». Что за бредятина? :- )

Антон Красовский:

Вообще именно этим "чем лучше, тем хуже" и управляется вся нынешняя Россия.

Илья Лазаренко:

Расчленение Югославии в 99 году на шесть стран! Бомбардировками НАТО! Наглядно и очевидно - им уже вообще всё равно, какую чепуху молоть, лишь бы про коварность проклятого Запада. Всё гораздо хуже, чем некомпетентность. Они давно пребывают а альтернативной реальности.

Фёдор Крашенинников:



Шойгу все-таки омерзительный персонаж. В своем интервью он подчеркнуто заявляет, что не будет критиковать Сердюкова (низзя!), но при этом <гадит и гадит> на 90-е, когда руководил его благодетель Ельцин. По имени не называет, но и не упомянает! При этом расшаркивается с Примковым, Черномырдиным, Степашиным. Кто был его шефом в правительстве до того - ни слова. А ведь прямо проговоривается, что он в правительстве 30 лет. Гнусные бессовестный подхалим и приспособленец.

Дмитрий Аграновский:

У нас у всех ностальгия по Советскому Союзу. Помним, что делал Шойгу в октябре 1993 года, но ведь каждый человек имеет право на эволюцию.

Сергей Ежов:

Шойгу «прокомментировал» наше расследование в The Insider. Оцените слог вопроса в этом угодническом «интервью»!

В общем, мы все врем, но в суде Шойгу ничего доказывать не будет. Суд, понятное дело, он бы выиграл. Но в публичном разбирательстве всем стала бы очевидна наша правота.

Он считает себя жертвой травли в духе 37-го! Ну а что, моя фамилия как автора обязывает. И ещё я, возможно, желаю занять его место главы Минобороны 🤘

В этом «интервью» МК один вопрос лучше другого. Как вам такой парад журналистского профессионализма: «Вы не просто главный долгожитель российского правительства. Вы министр, который на протяжении многих лет сохраняет удивительный уровень популярности в обществе. Как подобный «феномен Шойгу» объясняет сам Шойгу?»

Каково? Пригвоздил острейшим вопросом!

Однако после выхода нашего расследования рейтинг Шойгу пошёл на снижение. Этим, возможно, и объясняется размещалово Минобороны в МК.